ЗапСибНОЦ в 2022 году представил 160 технологий и образцов высокотехнологичной продукции

На заседании Наблюдательного совета Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что три с половиной года продуктивной работы центра доказывают высокую эффективность взаимодействия между Тюменской областью, Югрой и Ямалом в сфере научно-технологического развития.

Генеральный директор Агентства развития научно-образовательных проектов Денис Неустроев доложил: «В 2022 году разработаны и переданы для внедрения в реальное производство более 160 конкурентоспособных технологий и образцов высокотехнологичной продукции. Объем исследовательских работ, завершившихся изготовлением и испытаниями опытных образцов, превысил один миллиард рублей. Получено 32 патента на изобретения».

Как достижения мирового уровня оцениваются экспертами многие разработки ЗапСибНОЦ. Среди них, например, улучшенная технология выращивания посадочного материала осетровых рыб, цифровизация системы бесштанговой добычи нефти.

Центр добился также внушительных результатов в образовательной деятельности. Ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук доложил о реализации гранта, предоставленного ТюмГУ из федерального бюджета в 2022 году для поддержки ЗапСибНОЦ. Господдержка научных исследований мирового уровня средствами гранта превысила 29 миллионов рублей. Расходы на создание передовой инфраструктуры для проведения исследований составили 43 миллиона рублей.

Александр Моор отметил, что показатели развития ЗапСибНОЦ существенно выше запланированных. Внедрение передовых научных разработок в реальное производство входит в число важнейших задач научно-образовательных центров мирового уровня, подчеркнул губернатор. Он выразил уверенность, что ЗапСибНОЦ продолжит активную совместную работу с индустриальными партнерами и наукоемким бизнесом.