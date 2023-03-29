В Тюменской области стартовал региональный этап чемпионата по профмастерству «Профессионалы»

27 марта в Тюменской области стартовал региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы». Соревнования пройдут в четырех городах: Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Приветствовавший участников министр просвещения России Сергей Кравцов отметил: «Отечественная система среднего профессионального образования развивается в соответствии с запросами экономики, становится более современной и практико-ориентированной». Чемпионаты профессионального мастерства играют огромную роль в подготовке квалифицированных специалистов и мотивации молодежи, считает министр.

«В этом сезоне перечень компетенций ориентирован на перспективные и востребованные на рынке труда профессии», - рассказал директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров. Особенностью этого движения он назвал наличие индустриальных партнеров, которые гарантируют предоставление рабочих мест для стажировки или трудоустройства победителей и призеров чемпионата. К тому же представители индустриальных партнеров согласовывают конкурсные задания, адаптируя их под потребности реального сектора экономики.

495 человек из более чем 50 учебных заведений Тюменской области примут участие в региональном этапе чемпионата. 330 студентов СПО и 165 школьников будут соревноваться в 86 компетенциях. В июне и июле этого года победители примут участие в отборочном этапе, где будут определены финалисты. Финалы состоятся осенью в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге.