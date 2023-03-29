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​Доступная среда и чистая вода: о чем говорил Александр Моор с жителями региона

Московский тракт в Тюмени сделают доступным для инвалидов

​Доступная среда и чистая вода: о чем говорил Александр Моор с жителями региона
Фото: admtyumen.ru

Дворы на Московском тракте, 129 и 131 сделают доступными для маломобильных граждан. С такой просьбой к губернатору Тюменской области Александру Моору во время личного приему обратилась председатель Калининской окружной организации Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов Елена Авдеева.

По поручению губернатора двор благоустроят с учетом интересов маломобильных жильцов. Как доложил глава Тюмени Руслан Кухарук, работы по комплексному благоустройству двора запланированы в рамках реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды. По согласованному с жильцами проекту во дворе построят детскую площадку, проведут озеленение, обновят устройство наружного освещения и водоотведения.

Средства выделены также на обустройство пандусов у подъездов и понижение бордюров. Во дворе появятся и парковочные места для транспортных средств инвалидов. Общая площадь благоустройства составит 9 тысяч 270 квадратных метров. Александр Моор поручил завершить работы по комплексному благоустройству двора до конца ноября 2023 года.

По итогам личного приема губернатор дал ряд поручений, касающихся улучшения качества жизни в сельских районах. Так, по обращению жительницы деревни Лога Исетского района Татьяны Магадеевой в деревне установят павильон чистой питьевой воды. По просьбе жителей в селе Омутинское проложат тротуар и обустроят освещение на участке улицы Зятькова. В селе Верхний Ингал Исетского района отремонтируют дорожное покрытие на улице Новой, в переулке Школьном и на улице Булата Янтимирова. Все работы будут проведены до конца лета.

Александра Моор также дал поручение, направленное развития сельского туризма: поддержку из муниципального бюджета получит проект «Торговые лавки П.В. Керенского – туристический бренд Нижнетавдинского района».


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Сегодня в 12:20, просмотров: 254, комментариев: 0
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