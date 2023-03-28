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Александр Моор оценил успех тюменских лыжников

Тюменская команда лидировала на чемпионате России по лыжным гонкам

Александр Моор оценил успех тюменских лыжников
Фото: admtyumen.ru

На чемпионате России по лыжным гонкам тюменская команда заняла первое место в медальном зачете. В турнире, который проходил в тюменском центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», участвовали сильнейшие лыжники из 39 регионов России.

Тюменскую область представляли 22 спортсмена. Иван Якимушкин взял бронзу в скиатлоне. Елизавета Пантрина заняла второе место в скиатлоне, и два третьи места – в спринте и гонке с раздельного старта. Екатерина Смирнова завоевала золото в гонке с раздельным стартом. В общей сложности в личном зачете тюменские лыжники завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовых награды.

В командных состязаниях тюменские лыжницы первенствовали в спринте и эстафете. Мужская команда завоевала третье место в спринте и первое в эстафете. В результате тюменцы взяли девять медалей, из них – четыре золота.

Итоги лыжного чемпионата прокомментировал губернатор Александр Моор: «Для сборной Тюменской области турнир оказался очень удачным. Настоящими героинями чемпионата стали наши лыжницы Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина. Практически в каждой дисциплине они завоевывали медали. Потрясающий результат. Большое спасибо спортсменам за незабываемые эмоции. У лыжных гонок в нашем регионе – прекрасное настоящее и огромный потенциал для дальнейшего развития».

Более 14 тысяч зрителей за все дни чемпионата побывали в «Жемчужине Сибири». Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе дала высокую оценку организации соревнований.


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Сегодня в 13:13, просмотров: 169, комментариев: 0
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