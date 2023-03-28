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​Культурные инициативы Тюменской области представлены на платформе «Смартека»

Проект «ФотоОКО» признан одним из лучших в стране

​Культурные инициативы Тюменской области представлены на платформе «Смартека»
Фото: admtyumen.ru

На платформе «Смартека» опубликован проект Ишимского районного Дворца культуры «ФотоОКО». На сервисе «Смартека» сконцентрированы лучшие российские практики в различных отраслях для решения социально-экономических задач и тиражирования в другие регионы.

Ишимский проект «ФотоОКО» посвящен изучению деревянных наличников и может быть полезен командам, которые восстанавливают и сохраняют историко-культурное наследие, сообщает региональный департамент культуры.

Среди проектов, представленных на цифровой платформе АСИ, это третья успешная культурная инициатива Тюменской области. На сервисе уже представлен опыт региона по увеличению количества гастролей «Гастрольная карта творческих коллективов Тюменской области» и по повышению детской читательской активности «Школа чародейства и волшебства «Хогвартс».

На стратегической сессии по актуальным вопросам развития культуры региона директор департамента культуры Елена Майер отметила: «Еще ряд учреждений планируют направить в «Смартеку» запросы на внедрение практик в этом году. У нас накоплен достаточный опыт, чтобы делиться им! Это задача 2023 года, она поставлена губернатором, и требует особого подхода и контроля».


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Сегодня в 13:05, просмотров: 169, комментариев: 0
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