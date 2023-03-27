Александр Моор рассказал о показателях развития Тюменской области

Существенный вклад в достижение позитивных общероссийских показателей социально-экономического развития внесла Тюменская область. Об этом заявил глава региона Александр Моор.

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, выступая в Государственной Думе РФ с отчетом о работе кабинета министров, сообщил, что экономический спад, неизбежный в санкционных условиях, оказался вполне умеренным, российская экономика вернулась на траекторию роста.

В непростых условиях 2022 года Тюменская область показала положительную динамику социально-экономического развития. Александр Моор сообщил о результатах работы в регионе.

В Тюменской области ежегодно на реализацию региональной программы обеспечения доступности и качества первичной медпомощи выделяется более миллиарда рублей. «В прошлом году построили 9 модульных сооружений. Особое внимание – сельским районам», – отметил Александр Моор.

В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2022 году капитально отремонтировано 7 зданий медучреждений, закуплено 101 машина санитарного автотранспорта и 158 единиц оборудования.

В Тюменской области активно строятся новые школы, реализуется программа замены деревянных школ в сёлах и на труднодоступных территориях. Введены в эксплуатацию школы в деревне Хмелёвой, селе Заводопетровском, поселке Богандинском, Комсомольском сквере в Тюмени, также открыли четыре детских сада. В 2022 году заменены на новые 7 деревянных школ. Планируется сдача трёх школ в Тюмени.

Более 2 миллионов 200 тысяч квадратных метров жилья сдали тюменские строители. По реализации проектов комплексного развития территорий регион входит в число лидеров.

Тюменские аграрии внесли в общероссийский урожай порядка 1,9 миллиона тонн зерна. В регионе вырастили более 233 тысяч тонн картофеля и 55 тысяч тонн овощей.

«Тюменская область занимает третье место в рейтинге качества жизни среди регионов нашей страны. Это результат самоотверженного труда наших земляков, а также важный итог системной работы областного правительства и органов местного самоуправления, направленной на поступательное развитие региональной экономики и социальной сферы», – подчеркнул Александр Моор.