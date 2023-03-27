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Жительница Урала получила три года условно за желание быстро похудеть

Жительница Урала пыталась провести более двух тысяч капсул сильнодействующего препарата для похудения

Жительница Урала получила три года условно за желание быстро похудеть
Фото: Уральская таможня

31-летняя жительница Урала заказала сразу 2304 капсулы препарата для похудения из Казахстана. При вскрытии международного отправления оперативники обнаружили пять упаковок с наименованием «Королевский Билайт» и 19 упаковок – «Билайт Королевский B-litе» по 96 капсул каждая. Эксперты установили содержание в составе сильнодействующего вещества сибутрамин массой не менее 781,13 грамм.

Данный препарат включен в утвержденный Правительством России список сильнодействующих препаратов, как анорексигенное средство, усиливающее чувство насыщения. Его пересылка в международном почтовом отправлении запрещена, а ввоз на территорию России возможен только при наличии документов, подтверждающих назначение препарата лечащим врачом.

«В большинстве случаев данная продукция приобреталась через сеть Интернет, и доставлялась в Россию в международных почтовых отправлениях из Республики Казахстан, Республики Киргизия и Китая. На сайтах, где производится закупка, информация о действующем веществе в составе БАДа чаще всего отсутствует. Чтобы не попасть в подобную «неприятную» ситуацию, обращайтесь в таможенные органы за консультацией», – пояснил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Было возбуждено уголовное дело, и женщина получила три года и один месяц условного срока.


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Сегодня в 13:02, просмотров: 439, комментариев: 0
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