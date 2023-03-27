Жительница Урала пыталась провести более двух тысяч капсул сильнодействующего препарата для похудения

31-летняя жительница Урала заказала сразу 2304 капсулы препарата для похудения из Казахстана. При вскрытии международного отправления оперативники обнаружили пять упаковок с наименованием «Королевский Билайт» и 19 упаковок – «Билайт Королевский B-litе» по 96 капсул каждая. Эксперты установили содержание в составе сильнодействующего вещества сибутрамин массой не менее 781,13 грамм.

Данный препарат включен в утвержденный Правительством России список сильнодействующих препаратов, как анорексигенное средство, усиливающее чувство насыщения. Его пересылка в международном почтовом отправлении запрещена, а ввоз на территорию России возможен только при наличии документов, подтверждающих назначение препарата лечащим врачом.

«В большинстве случаев данная продукция приобреталась через сеть Интернет, и доставлялась в Россию в международных почтовых отправлениях из Республики Казахстан, Республики Киргизия и Китая. На сайтах, где производится закупка, информация о действующем веществе в составе БАДа чаще всего отсутствует. Чтобы не попасть в подобную «неприятную» ситуацию, обращайтесь в таможенные органы за консультацией», – пояснил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Было возбуждено уголовное дело, и женщина получила три года и один месяц условного срока.