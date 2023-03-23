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​Нефтяники ХМАО стали чаще отслеживать передвижение транспорта дистанционно

Количество новых подключений к сервису «МТС Координатор» выросло на 33 процента

​Нефтяники ХМАО стали чаще отслеживать передвижение транспорта дистанционно
Фото: МТС

Как сообщили в пресс-службе МТС, помимо дистанционного мониторинга транспорта динамику спроса показал удаленный контроль персонала: количество новых подключений к сервису «МТС Координатор» выросло на 33 процента с начала 2023 года. К такому решению чаще всего прибегали нефтедобывающие компании. Конфигурации сервиса могут автоматически распределять плановые работы на мастеров участков, инженеров, электриков, буровых супервайзеров с учетом их рабочего графика, затем оповещать работников о предстоящих выездах с помощью SMS-уведомления на смартфон. Технологии искусственного интеллекта позволяют оценивать сроки и качество исполнения поручений, а дашборды определять сотрудников с лучшими показателями по объему работ.

«В Югре мы наблюдаем тренд на активный поиск цифровых решений, которые в непростое время смогут снизить издержки и увеличить эффективность работы компаний. Востребованность и удобство инновации для дистанционного контроля транспорта и персонала очевидна. С учетом того, что в нашем округе много удаленных локаций, непростые северные климатические условия, которые могут затруднить передвижение транспорта на дорогах, общий пробег автопарка можно сократить до 15 процентов. Решение может быть интересно не только компаниям ТЭК, но и логистическим, медицинским службам, службам безопасности, транспортным организациям. Оно позволяет, к примеру, контролировать скорость передвижения техники, расход топлива, выявление незаконных сливов, проведение ТО и сроки действия пропусков. Всех, для кого эти задачи актуальны, приглашаю на бесплатный вебинар «Как маршрутизация и автопланирование оптимизируют расходы компании» 30 марта, где мы расскажем, как это работает изнутри», — рассказал директор департамента по работе с бизнес-рынком МТС в ХМАО-Югре Артем Ладьянов.


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Сегодня в 11:37, просмотров: 224, комментариев: 0
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