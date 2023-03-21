В весеннем чемпионате GameDev приняли участие более 40 команд из Тюменской области

Более 40 команд из Тюменской области приняло участие в весеннем чемпионате GameDev станции по направлению «Разработка компьютерных игр». Конкурс проводится Центром робототехники и АСУ Тюменской области при поддержке департамента информатизации в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».

18 марта были подведены итоги конкурса, сообщаетдепартамент информатизации Тюменской области. Первое место занял Максим Соловьем, он создал игру на движке Unreal Engine «Mario DoomCada» в соответствии одной из тем номинации – игровой вселенной Mario. Команде Nice Dragon Community в составе Матвея Шарапова и Марии Карповой досталось второе место. Ребята также сделали игровой проект, используя возможности платформы Unreal Engine. На третьем месте Илья Менщиков, создавший игру на движке Unity в жанре кликера.

Специальными призами отметили члены жюри Илью Абрамцова за текстовый квест про открытый космос на языке программирования Python, а также Максима Жгурова и Ярослава Просвиркина за игру «Залаберинтье». Участники весеннего чемпионата GameDev станции получили памятные дипломы, а призерам и победителям вручили памятные подарки.

1 апреля пройдет подведение итогов второй номинации турнира – «3D-моделирование для компьютерных игр».