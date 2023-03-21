Автодилеры предложили ввести штрафы за скручивание пробега на машинах

В России могут ввести штрафы за скручивание пробега на автомобилях. С такой инициативой выступил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, пишут «Известия».

По его словам, серые дилеры (а на них приходится около 80% рынка автомобилей с пробегом) регулярно корректируют показаниями одометра и после этого продают машины. Подщеколдин предложил ввести штрафы до 300 000 руб. за скручивание пробега для физических лиц и до 1 млн руб. – для юридических.

Дилеры скручивают пробег, чтобы повысить стоимость автомобиля, пояснил юрист Юрий Капштык. Чаще всего показания одометра корректируются на машинах стоимостью до 1 млн руб., добавил он. Среди автомобилей премиум-класса скрученный пробег встречается в трети случаев. По мнению юриста, административные штрафы не изменят ситуацию - вместо этого «необходимо вводить уголовную ответственность».

Согласно статистике автопортала «Дром», приведенной в апреле 2021 года, у 65% автомобилей на российском вторичном рынке есть признаки скрученного пробега. У машин в бюджетном сегменте, как правило, скручивают около 180 000 км, а у дорогих авто – не более 25 000 км.