Тюмень примет первую российскую спартакиаду по лыжным гонкам и биатлону

В тюменском центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» с 17 по 27 марта проходит чемпионат России по лыжным гонкам. Среди 264 сильнейших спортсменов из 39 регионов 22 лыжника представляют Тюменскую область. За первые два дня тюменцы завоевали одну серебряную и две бронзовые медали.

Глава региона Александр Моор, посетив чемпионат, отметил, что высокий уровень развития лыжных гонок в Тюменской области стал результатом большой многолетней системной работы.

«Более двадцати тысяч наших земляков регулярно занимаются лыжными гонками. В Тюменской области – 54 лыжные базы, они действуют во всех муниципалитетах региона. Причем на четырех из них есть летние лыжероллерные трассы, что позволяет тренироваться круглый год. Поэтому у тюменских лыжников есть все возможности, чтобы из года в год повышать свое мастерство. Мы видим это по тем результатам, которых достигают наши спортсмены на общероссийском уровне», – сказал губернатор.

Высокий уровень организации чемпионата России в Тюмени оценила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе: «Мы уже в шестой раз проводим здесь чемпионат страны. Регион всегда к этому готов».

Елена Вяльбе также сообщила, что в сезоне 2023–2024 года в России впервые будет организована спартакиада по лыжным гонкам и биатлону, и примет турнир тюменская «Жемчужина Сибири».