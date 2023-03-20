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Как перенести данные WhatsApp или другого мессенджера на новый телефон

Перенести данные WhatsApp с одного телефона на другой можно: поможет специализированное ПО

Как перенести данные WhatsApp или другого мессенджера на новый телефон
Фото: Wondershare MobileTrans

Приложением WhatsApp сегодня пользуется более миллиарда человек — оно доступно для загрузки в 180 странах мира, на 20 различных языках. Ежедневно там отправляется порядка 100 млрд сообщений, а среднестатистический пользователь проводит в соответствующих чатах примерно 380 минут в день. На фоне подобной статистики, любые переходы с привычной программы (или процессы, связанные с ее переустановкой на новый смартфон), конечно же, становятся катастрофой.

Впрочем, перенести данные WhatsApp с одного телефона на другой можно путем применения специализированного программного обеспечения. Здесь на помощь приходит MobileTrans — разработка экспертов IT-корпорации Wondershare, обладающая многочисленными преимуществами. Для ее применения потребуется компьютер или ноутбук, а также кабель с USB-портом.

Часть 1. Преимущества мессенджера WhatsApp — почему у людей появляется необходимость в передаче данных

Компания WhatsApp Inc., являющаяся основным эмитентом популярного мессенджера, была образована 24 февраля 2009 года. Американские разработчики Ян Кум и Брайан Эктон захотели создать такую программу для обмена сообщениями, которая понравилась бы абсолютно всем. Специалисты были, по сути, первопроходцами, ведь Павел Дуров тогда занимал пост генерального директора «ВКонтакте», и даже не думал о собственном мессенджере.

Удивительно, но мастерам из Маунтин-Вью удалось реализовать свою глобальную задумку на все сто процентов. WhatsApp превратился в центральное средство общения граждан чуть ли не всех существующих стран. С его помощью люди:

● знакомились с будущими друзьями и партнерами для романтических или даже семейных отношений;

● повышали эффективность выполнения рабочих и профессиональных обязанностей за счет коммуникабельности;

● разговаривали с друзьями, товарищами и родственниками, находящимися на значительном удалении;

● обменивались как текстовыми документами, так и файлами любых других популярных форматов;

● передавали музыку, картинки, видеоклипы и ставшие привычными для российских пользователей фото-открытки.

Единственная проблема заключалась в том, что человек, долгое время применявший WhatsApp для обыкновенного общения, накапливал невероятное количество чатов, забитых нужной и важной информацией. При покупке нового смартфона (например, в момент выхода свежей версии «Айфона»), люди были вынуждены либо расставаться с данными, либо заботиться об их транспортировке.

Часть 2. Приложение Wondershare MobileTrans для передачи данных между смартфонами

Конечно, в приложении WhatsApp существуют предустановленные инструменты для переноса данных, но особой продуктивностью и качеством они не отличаются. Места, выделенного на облачных серверах, как правило, пользователям не хватает, а синхронизация выполняется в чрезвычайно медленном режиме. Поэтому активным владельцам программы пришлось искать другие выходы из ситуации. Здесь на помощь пришли разработки мастеров компании Wondershare.

Софт-пакет MobileTrans — это по-настоящему удобное приложение для транспортировки информации между двумя смартфонами. В рамках программы существует отдельная категория инструментов, посвященных операциям с пользовательским аккаунтом WhatsApp. В числе ключевых функций:

● перенос абсолютно всех данных между двумя устройствами, вне зависимости от их операционных систем и технических характеристик;

● универсальность, возможность быстрой и удобной работы с разными платформами, поддержка как Android, так и iOS;

● резервное копирование чатов вместе со всеми опубликованными личными фотографиями, видеороликами и рабочими документами;

● восстановление бэкапов, реставрация информации, поврежденной из-за физического уничтожения телефона или атаки вредоносных вирусов;

● элементарные схемы взаимодействия с другими социальными сетями и мессенджерами — от Viber и Line до KiK и WeChat.

Причем перенести чаты WhatsApp можно по шагам простого руководства. Разобраться с особенностями программы Wondershare MobileTrans сумеет каждый, вне зависимости от уровня владения компьютером и наличия других профильных навыков.

Часть 3. Как перенести данные WhatsApp на новый телефон — пошаговая инструкция

Главное преимущество приложения MobileTrans — это элементарная схема эксплуатации. Несмотря на продвинутый функционал, профессиональное программное обеспечение запускается по самому простому руководству, буквально в несколько кликов. Причем все настройки процесса транспортировки пользователь выбирает самостоятельно. Например, человек может перенести с одного смартфона на другой данные не только любимого мессенджера, но и видеоролики, фотографии и заметки.

Способ №1. Прямой перенос данных WhatsApp

Первый, наиболее удобный метод транспортировки информации между двумя устройствами (вне зависимости от их операционных систем), запускается так:

1. Открываем портал бренда Wondershare. Загружаем приложение MobileTrans для Windows или macOS. Ждем окончания установки. Запускаем программу в стандартном режиме. Выбираем категории «Перенос данных WhatsApp» → «Перенос WhatsApp».

2. Подключаем к ПК два телефона одновременно. Для этого понадобится пара USB-кабелей. Приложение должно распознать устройства в автоматическом режиме.

3. Проставляем галочки напротив названий тех цифровых объектов, которые будут подвергнуты транспортировки. Щелкаем на надпись «Начать».

Вся дальнейшая работа будет реализована в автоматизированном режиме. После завершения процедуры программа оповестит пользователя об успехе.

Способ №2. Применение функции резервного копирования

Wondershare MobileTrans — это приложение для переноса WhatsApp, которое оснащено инструментами для создания полноценных бэкапов. Запустить соответствующий функционал можно так:

1. Открываем программу MobileTrans, после чего переходим в категории «Резервное копирование & Восстановление» → «Резервное копирование данных app».

2. Выбираем то приложение, данные из которого нужно будет сначала считать, а затем сохранить в приемлемом формате. Нам необходим, конечно же, мессенджер WhatsApp.

3. Подключаем к компьютеру или ноутбуку смартфон, и ждем, пока программа не определит канал связи в автоматическом режиме. Проставляем галочки напротив объектов, нуждающихся в бекапировании, а затем нажимаем кнопку «Начать».

4. После окончания операции подключаем к компьютеру другой смартфон, пользуясь тем же самым USB-соединением. Открываем вкладку навигационного меню под названием «Восстановление».

5. Указываем путь к предварительно созданному бекап-файлу, нажимаем кнопку «Начать».

Вся дальнейшая работа будет выполнена в автоматическом режиме. При необходимости пользователь может перенести не только данные WhatsApp, но и любую другую ценную информацию.

Вывод

Wondershare MobileTrans — это одно из самых удобных приложений для транспортировки информации между смартфонами. Оценить его преимущество успели более полумиллиона человек, в числе которых были как обыкновенные пользователи, так и мастера профессиональных сервисных и ремонтных центров.


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Сегодня в 15:42, просмотров: 342, комментариев: 0
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