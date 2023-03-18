В России средства из Фонда национального благосостояния направят на поддержку ЖКХ

Деньги на поддержку коммунальной инфраструктуры в России будут брать из Фонда национального благосостояния — главной кубышки страны. Об этом накануне написали «Известия».

По информации издания, новый механизм разработали в Федеральной антимонопольной службе. Предполагается, что они будут направляться на прокладку инженерных сетей для присоединения строящихся домов к тепло-, водоснабжению, водоотведению — средства будут переводить на счета ресурсоснабжающих организаций, что даст им возможность строить сети большого диаметра, которые рассчитаны на присоединение не только существующих и строящихся, но и потенциальных объектов.