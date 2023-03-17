64 производителя продуктов питания принимают участие в фестивале «Покупай Тюменское»

В Тюмени проходит очередная серия фестивалей «Покупай Тюменское». Проект успешно реализуется с 2019 года Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области». Более 80 товаропроизводителей Тюменской области за это время стали его участниками.

На фестивалях «Покупай Тюменское» все желающие могут продегустировать товары местных производителей, а также принять участие в розыгрышах призов. После дегустации покупатели могут найти все понравившиеся товары на полках магазинов.

На сегодняшний день 64 фирмы представляют свою продукцию на фестивалях в федеральных сетях «Магнит», «Лента», «Окей». Тюменские производители предлагают попробовать молочные продукты, мясные деликатесы, газированные напитки, морсы, кондитерские изделия и многое другое.

В этом году фестивали проходят в Тюмени, Тобольске и Сургуте. С их расписанием, а также с представленным ассортиментом товаров можно ознакомится на сайте «покупайтюменское.рф»

Напомним, в проекте могут принять участие товаропроизводители, юридические лица или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Тюменской области и осуществляющие в регионе деятельность по производству напитков и продуктов питания.