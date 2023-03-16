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​Александр Моор: Самой надежной базой для развития малых территорий являются внутренние ресурсы

В Тюмени определили значимые направления развития малых городов и сел

​Александр Моор: Самой надежной базой для развития малых территорий являются внутренние ресурсы
Фото: admtyumen.ru

Современные подходы к развитию малых городов и сел стали темой очередных Губернаторских чтений, которые состоялись 15 марта в Тюмени. В дискуссии приняли участие представители исполнительных органов власти, депутатского корпуса и местного самоуправления, предприниматели, ученые и студенты тюменских университетов.

Глава области Александр Моор считает развитие малых территорий важной задачей региональных и муниципальных органов власти. «Мы уже четверть века стремимся к тому, чтобы не было на нашей земле ни «белых пятен», ни «черных дыр». Особенно важным это направление работы стало сейчас, когда уже окончательно ясно: развитие нельзя импортировать, самой надежной базой для него являются внутренние ресурсы», – подчеркнул Александр Моор.

Руководитель исследовательской группы ЦИРКОН, старший научный сотрудник Института социологии РАН Игорь Задорин выступил с докладом «Большой смысл малого города. Новые подходы к развитию малых городских и сельских территорий».

К наиболее значимым направлениям работы по развитию малых территорий Игорь Задорин относит возрождение прежних производств, перепрофилирование действующих или создание новых.

Также актуальный путь развития малых городов и сельских территорий докладчик видит в расширении рыночного предложения в сфере услуг, туризма и досуга. Кроме того, есть перспективы развития в применении новых социальных технологий с опорой на внутреннее производство и потребление.

«Многие российские управленцы игнорируют такой ресурс, как стимулирование населения к развитию. Хотя я считаю, что это самый главный ресурс. Успех возникает там, где получается включить жителей в процессы развития», – подчеркнул Игорь Задорин.


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16 марта в 21:51, просмотров: 936, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
17 марта в 11:37
Столыпин в своё время начал реформу по переселению крестьян из центральных губерний в Сибирь и на Дальний Восток. Создал Крестьянский банк, который давал ссуды для переселений крестьян и обустройства на новом месте. И таким образом десятки миллионов крестьян обосновались в Сибири и на Дальнем Востоке. Однако западным Либерам и внутренным их агентам в виде всяких социалистических партий в России, особенно эсерам, которые придерживались тактики индивидуального террора против правительственных чиновников со второй попытки удалось физически устранили Столыпина. Реформы Столыпина затормозились, а потом западные либералы втянули Россию в Первую Мировую войну. Хотя особых причин у России не было для участия в войне в составе коалиции Франция, Англия. Виновата Англия, что какие-то ее разборки на Балканах привели к столкновении России с кайзером Вильгельмом.
Ну да ладно. Но сегодня другое. Сегодня идёт массовый отток населению из Сибири и с Дальнего Востока в Центральную Россию и только в столичные агломерации.
Получается антистолыпинская и антисоветская политика освоения и заселения Центральной России, но не Сибири, Дальнего Востока и районной Крайнего Севера.
Тут оратор говорит, что мол мы двадцать пять лет, якобы боремся с тем, чтобы не было «белых пятен» на территории России. А на самом деле многие города Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера опустели и много возникло «белых пятен».
Ушли или обанкротились предприятия и города Сибири и дальнего востока опустели. А обратно вернуть население туда трудно, практически невозможно. Виноват сбежавший либерал Чубайс.
Конечно, предприятия ВПК, до которых не дотянулись грязная рука либерала Чубайса (антипод Столыпина в русской экономике), там города выжили. К примеру авиационный завод в Улан-Уде, который выпускает сегодня широкую линейку вертолетов. Сохранились там и возможности возобновить производство военных самолетов Су-25 и других. Сохранился завод благодаря заказам на поставку вертолетов десяткам дружественных стран мира. Странно, как то это может быть. Казалось опустевший Дальний Восток и вот здесь в Бурятии есть кадры, которые производят современные тяжелые вертолёты, в том числе и военные. В том числе и палубные для ВМФ.
А в той же Тюмени у господина Моора на глазах, вернее у его предшественников похерили Тюменской моторный завод. Просто похерили, заставив его выпускать вместо авиационных двигателей для ВПК минитракторы, бензокосилки и прочее Садового- огородническое говно.
Поэтому Александру Моору ли говорить о внутренних ресурсах Тюменской области и России. Ибо машиностроение в Тюмени либерал Чубайс похерил на раз два. И сельское хозяйство хотел он поверить, но Леонид Рокецкий не дал, поддержав Тюменский агропром немецкой кредитной линией.
Вовремя оказал помощь аграриям. Да и газификацию по югу Тюменской области он финансировал из областного бюджета. И строил много дорог на селе. Поэтому и голосовали на выборах тюменские районы и села за Леонида Рокецкого.
Но Севера не голосовали, потому что-то им по барабану было что делал Леонид Рокецкий на Тюменском селе. Их это не интересовало. Как и не интересовала собственная рыбная промышленность, которую тоже похерили по указке Чубайса. Как лесная и деревообрабатывающая промышленность по указке Чубайса в Югре и в Тюменской области исчезла как главная отрасль промышленности.

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