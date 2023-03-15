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​Новые подходы к развитию малых городов обсудили на Губернаторских чтениях в Тюмени

В Тюмени обсудили развитие малых городов и сел

​Новые подходы к развитию малых городов обсудили на Губернаторских чтениях в Тюмени
Фото: admtyumen.ru

15 марта в Тюмени состоялись очередные Губернаторские чтения. Главной темой для обсуждения стали новые подходы к развитию малых городских и сельских территорий, сообщают в пресс-службе губернатора.

Руководитель исследовательской группы ЦИРКОН Игорь Задорин выступил с докладом на тему «Большой смысл малого города. Новые подходы к развитию малых городских и сельских территорий».

Проект «Губернаторские чтения» проводится в Тюменской области с 2010 года. С лекциями, посвященными различным аспектам глобальной, российской и региональной модернизации, выступают виднейшие отечественные эксперты – экономисты, политологи, социологи. Слушателями лекций являются студенты, научная общественность, представители политических партий, общественных объединений и бизнес-ассоциаций, управленцы высшего звена.

Трансляцию Губернаторских чтений можно посмотреть на официальном портале исполнительных органов власти Тюменской области.

Напомним, что предыдущие Чтения состоялись в декабре 2022 года и были посвящены возможностям роста российской экономики в условиях геополитических ограничений.


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Сегодня в 18:43, просмотров: 234, комментариев: 0
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