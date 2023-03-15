Хоровые коллективы Тюменской области стали одними из лучших в стране

Финальный тур Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов проходил со 2 по 15 марта. Торжественная церемония награждения победителей состоялась во всероссийском детском центре «Орленок». Два школьных коллектива из Тюменской области стали призерами конкурса, сообщает региональный департамент образования и науки.

Приветствуя участников-финалистов, министр просвещения России Сергей Кравцов сказал: «Хоры играют особую роль в жизни школы, потому что здесь важно умение слушать и слышать друг друга. Вся команда работает вместе, объединенная песней».

Более 100 тысяч школьников и семейные коллективы из разных регионов нашей страны приняли участие конкурсных испытаниях. Конкурс охватил свыше половины российских школ – всего более 20 тысяч. Пройдя огромный отбор, в финал вышли 45 коллективов. Три хоровых коллектива из Тюменской области оказались в финалистах: младший хор девочек Тюменской православной гимназии, академический хор СОШ № 73 «Лира» из Тюмени, хор «Недетское время» МАОУ «Средняя школа № 1» из Ялуторовска.

Академический хор «Лира» завоевал серебро среди сводных хоров в номинации «Школьный хор «Песни юности». Третье место в этой же номинации, но в младшей возрастной группе (7-10 лет), занял хор девочек Тюменской православной гимназии.