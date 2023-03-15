Треть россиян сообщили о желании уволиться в ближайшее время

Каждый третий россиянин (33%) собирается уволиться в ближайшее время. Это следует из результатов исследования сервиса «Зарплата.ру».

Большинство участников опроса (49%) скептически оценивают шансы отыскать новое место сейчас. Еще 5% считают, что лучше подождать до осени, когда появляется самый большой выбор вакансий.

По мнению россиян, самой устойчивой и перспективной сферой сейчас является ИТ (этот вариант ответа получил 38% голосов). Далее следуют медицина и фармация (10%), энергетика и добыча (9%) и промышленность (7%).

Опрос прошел с 28 февраля по 10 марта. В нем приняли участие 2100 россиян от 25 до 55 лет.