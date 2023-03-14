На международной выставке «Интурмаркет» оценили стратегию развития туризма в Тюменской области

Тюменская область представила свои туристические продукты на Международной туристической выставке «Интурмаркет», которая проходит в Москве с 13 по 15 марта.

Большое количество гостей и представителей туроператоров посетили стенд региона, узнали о ключевых туристических брендах, в том числе национальном маршруте «В Сибирь по своей воле». Специалистов туротрасли ознакомили с региональным событийным календарем 2023 года и новыми локациями.

Стенд Тюменской области посетил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков. Директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова рассказала о главных визитных карточках области: термальных курортах, формировании кластера на базе комплекса «Жемчужина Сибири», историко-культурном наследии древней столицы Сибири – Тобольске, а также о приоритетах развития туристической отрасли в регионе.

Благодаря активной работе за шесть лет в области удалось в 2,4 раза увеличить турпоток и в пять раз нарастить объем налоговых поступлений отрасли. Сейчас планируется развитие новых проектов, которые позволят увеличить длительность пребывания гостей в регионе.

Дмитрий Вахруков высоко оценил стратегические подходы к развитию туризма в Тюменской области, отметив, что такой курс совпадает с вектором развития туризма в стране.