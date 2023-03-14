100 тысяч лифтов в России отработали предельный срок эксплуатации в 25 лет

В России практически у каждого пятого лифта превышен срок эксплуатации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей Ростехнадзора.

«В настоящий момент в России поставлено на учет около 496 тысяч лифтов, из них около 100 тысяч отработало назначенный срок службы в 25 лет», — сообщили в ведомстве.

РБК отмечает, что в 2021 году около 30% лифтов были зарубежного производства. На лифты из дальнего зарубежья (Европы, США и других западных стран) пришлось 13% и еще 15% поставили из Белоруссии.

Всего в России работает 20 отечественных производителей лифтов. По информации Минпромторга, дефицита оборудование не ожидается.