На ремонт учреждений для пожилых людей и инвалидов в Тюменской области направили 607 млн рублей

607,6 млн рублей выделено из бюджета Тюменской области на капитальный ремонт зданий основного назначения в 11 учреждениях для пожилых людей и инвалидов в 2020-2022 годах. Для 13 организаций социального обслуживания в 2022 году закуплена удобная мебель, многофункциональные кровати и другое оборудование. Средства на эти нужды выделяются в рамках национального проекта «Демография», сообщает департамент социального развития региона.

Так, продолжается капитальный ремонт в Ялуторовском психоневрологическом интернате. На сегодняшний день идут работы в главном корпусе, в котором располагаются жилые комнаты, технические помещения, медицинские посты. Уже на 80% проложены инженерные сети, выполняют заливку полов, после чего притупят к чистовой отделке. При ремонте особое внимание уделяют созданию доступной среды, ведь в Ялуторовском интернате постоянно живут порядка 500 пожилых людей и инвалидов.

Начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова отмечает: «В рамках национального проекта «Демография» повышается комфортность проживания в наших стационарах, ведь для бабушек и дедушек это – дом, а значит, в нем должно быть уютно и красиво и, самое главное, безопасно».