В Росстате зафиксировали рост задолженности по зарплате перед учителями

Долги по зарплате перед учителями из региональных бюджетов выросли до 152 млн руб. в марте. Об этом говорится в опубликованном 10 марта отчете Росстата, пишут «Ведомости». В документе уточняется, что общая задолженность достигла 162 млн рублей, из которых 152 млн рублей образовалось из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней: федерального бюджета – 2 млн руб., бюджетов субъектов – 152 млн руб. и местных бюджетов – 4 млн.

При этом в пресс-службе Минфина ранее сообщили, что ведомство «своевременно и в полном объеме» перечислило все необходимые средства для выплат зарплат и федеральных доплат за классное руководство учителям.

«Денежные средства по заявкам субъектов были доведены Минпросвещения: на январь – 8 января; на февраль – 30 января; на март – 7 и 9 марта», – цитирует издание сообщение ведомства.

В нем уточняется, что в федеральном бюджете на 2023 год бюджетам субъектов предусмотрено 75,7 млрд руб. на выплату за классное руководство (педагогам в школах) и 8,4 млрд руб. за классное руководство в колледжах, лицеях и техникумах.