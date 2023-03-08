Александр Моор вручил награды 39 тюменцам

Торжественная церемония вручения государственных и региональных наград состоялась в правительстве Тюменской области. Среди 39 награжденных – врачи, работники социальной сферы, педагоги, строители, энергетики, сообщает пресс-служба губернатора.

Поздравляя земляков и вручая заслуженные награды, губернатор Александр Моор сказал: «Личные качества каждого человека, его отношение к выбранному делу, самоотдача и стремление достичь максимально возможного результата на профессиональном пути позволяют добиться уважения в обществе и на государственном уровне».

Церемония прошла в преддверии Международного женского дня 8 Марта, и, как отметил Александр Моор, более половины награжденных – женщины: «Тюменки добиваются успеха и признания в различных отраслях. Исторически наибольшее количество женщин трудится в здравоохранении, учреждениях образования и культуры, системе социальной поддержки населения. Сегодня я рад вручить награды нашим землячкам, которые достигли вершин мастерства на производстве и транспорте, в спорте и науке».

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени была удостоена главный врач областного лечебно-реабилитационного центра Джинна Лебедева. «Моя награда – заслуга всего нашего коллектива, тех людей, которые с гордостью носят белые халаты и стоят на страже здоровья пациентов», – подчеркнула она.

За смелые действия по спасению людей в экстремальной ситуации медалями «За спасение погибавших» награждены тюменские спасатели Сергей Ульянов, Андрей Чуйко и Александр Ярославцев. Вручая награды героям, глава области заявил, что в настоящий период истории Отечества мужество, взаимовыручка, готовность встать на защиту Родины – наша главная объединяющая сила.

Губернатор Александр Моор поблагодарил земляков: «Государственные и региональные награды – это выражение высокого признания и уважения к вам и вашему труду, оценка вашего вклада в развитие Тюменской области и России. Благодарю за работу на благо региона и нашей страны!».