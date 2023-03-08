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​В январе индекс промпроизводства в Тюменской области вырос на 4,7 процента

В Тюменской области отмечен рост промышленного производства

​В январе индекс промпроизводства в Тюменской области вырос на 4,7 процента
Фото: admtyumen.ru

Экономическую ситуацию в Тюменской области обсудили на заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций. С докладом выступил директор областного департамента экономики Максим Скворцов, сообщает пресс-служба губернатора.

Чиновник сообщил, что за январь 2023 года индекс промышленного производства в Тюменской области вырос на 4,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В первую очередь на рост промышленного производства области повлияло развитие обрабатывающих производств, отметил директор департамента. В этой сфере показатель составил 110,1 процента.

Производство машин и оборудования увеличилось в 5,4 раза, прочих транспортных средств и оборудования – на 30,5 процента, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – на 29,3 процента, компьютеров, электронных и оптических изделий – на 21,1 процента. Металлургическое производство выросло на 19,2 процента, производство пищевых продуктов – на 12,2 процента, нефтепродуктов – на 11,8 процента, напитков – на 10,8 процента.

Максим Скворцов доложил, что, по данным мониторинга, ухудшения финансово-экономического состояния системообразующих организаций в регионе не выявлено.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, показатели, достигнутые в регионе, соответствуют общероссийской тенденции. Тем не менее, необходимо внимательно наблюдать за ситуацией, тщательно анализировать возможные риски, чтобы в случае необходимости оперативно использовать меры поддержки бизнеса.


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08 марта в 22:51, просмотров: 229, комментариев: 0
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