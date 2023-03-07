ВЦИОМ: 61% россиян уверены в равенстве прав и возможностей полов в стране

Большинство россиян (61%) считают, что у женщин в России столько же прав и возможностей, сколько и у мужчин. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Отмечается, что о равенстве полов чаще говорят мужчины (64%), чем женщины (58%). Зато женщины чаще отмечают привилегированность мужчин - 31% против 15%.

По оценке аналитиков, ситуация в этой области улучшается: за 20 лет число заявивших о равенстве возможностей полов в стране россиян увеличилось на 11 п. п. При этом на 5 п.п. выросла доля россиян, считающих, что мужчины больше подходят на роль руководителя.

47% опрошенных выразили мнение, что хорошим руководителем может быть в равной степени как мужчина, так и женщина. Еще 73% россиян считают, что представители обоих полов могут быть одинаково хорошими работниками.