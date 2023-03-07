Необычный «букет» подарили хакеры в честь 8 Марта для жительниц Тюмени

Хакеры в Тюмени решили оригинальным способом поздравить женщин к восьмому Марта: они взломали дорожное табло на улице Мельникайте и на экране появились изображения букетов из фаллосов. Это необычное изменение не осталось незамеченным водителями, которые раньше видели на экране дорожные указатели. Об этом сообщило издание «Наш город».

В комментариях под постом горожане отнеслись к картинке с юмором и отметили, что, скорее всего, это букет к предстоящему празднику 8 Марта.

Напомним, что ранее югорские каналы оказались взломаны хакерами и по ним крутили сообщение о воздушной тревоге.