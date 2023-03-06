16+
Логотип Сиапресс
USD  75,4728   EUR  80,2353  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Кубок Западной Сибири собрал под Тюменью рыбаков из разных регионов России

Тюменские рыболовы завоевали первое место в Кубке Западной Сибири

​Кубок Западной Сибири собрал под Тюменью рыбаков из разных регионов России
Фото: admtyumen.ru

Кубок Западной Сибири по рыболовному спорту проходил со 2 по 6 марта на озере Янтыково Тюменского района. Десять команд из Тюмени, Кургана, Омска, Томска, Челябинска, Свердловской области, ХМАО и ЯНАО соревновались в ловле рыбы на мормышку со льда, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования. 40 спортсменов принимали участие в Кубке. Победители были определены по количеству баллов, которые равны весу улова.

В командном зачете первое место заняла команда «Тюменская область – 1», второе место у сборной Омской области, на третьем – оказалась команда из Томской области.

Обладателями золотой и серебряной наград в личном зачете стали тюменцы: Никита Назаров на первой позиции, Вячеслав Ермаков – на второй. Третье место у спортсмена из Курганской области Олега Ляхова.

Председатель федерации рыболовного спорта Тюменской области и главный судья соревнований Игорь Савиных рассказал, что место проведения Кубка Западной Сибири было выбрано не случайно. На озере Янтыково рыба клюет круглый год, это единственный водоем, где она не впадает в зимнюю спячку. «Здесь водится мелкий окунь и плотва. Нет такого, что поймал одну рыбу и выиграл. Нужно показать именно мастерство, продемонстрировать, как умеешь ловить, как подготовлены снасти», – отметил главный судья.


нравится (0) не нравится (0)
06 марта в 23:07, просмотров: 261, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Подросток из Югры устроил аварию с тремя пострадавшими и сбежал с места ДТП 921
  2. В Сургуте задержали мужчину за незаконные комментарии об уничтожении России 871
  3. Повар из Сургута стал участником шоу «Молодые ножи» 799
  4. Более двух тысяч новорожденных Югры прошли тестирования на наследственные заболевания 679
  5. Команда сургутянина Антона Шкредова «Gaimin Gladiators» выиграла в турнире по Dota 2 660
  6. ​39% российских мужчин не собираются никого поздравлять 8 Марта 614
  7. Фототерапия рака // ФОТОРЕПОРТАЖ 595
  8. Квартиры в Югре стали дороже на 12,5% 591
  9. У 119 югорчан подтвердился ковид за минувшие сутки 572
  10. Югорчанин со средней зарплатой может позволить себе 1800 литров бензина 558
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 15799
  2. Как поститься без вреда для здоровья и набора лишнего веса? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 4741
  3. ​Бремя стандарта 3018
  4. «Меня вдохновляет сама жизнь. Нет ничего интереснее и полнее во всех проявлениях, чем жизнь» 2477
  5. ​В Югре похолодает до -30 градусов 2264
  6. Мошенники «помогли» жителю Сургута отправить заявку на мобилизацию без его ведома 2246
  7. «Всякая школа славна не числом, а славою своих учеников» 2095
  8. ​«Круговое движение» теряет силу, но Сургут этого пока не почувствует 2072
  9. Сургутские налоговики получат новое здание за миллиард рублей 2054
  10. ​Нужно сурово наказывать организаторов подобных молодежных сообществ 1918
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 15799
  2. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 8364
  3. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 7695
  4. Как поститься без вреда для здоровья и набора лишнего веса? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 4741
  5. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 4707
  6. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 4463
  7. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 4424
  8. Продажа кирпичей 3773
  9. ​Все в дом! Какие госпрограммы и субсидии помогают семьям в жилищном вопросе 3736
  10. «Мы не уходим, мы просто снижаем обороты» 3665

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика