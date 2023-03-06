Тюменские рыболовы завоевали первое место в Кубке Западной Сибири

Кубок Западной Сибири по рыболовному спорту проходил со 2 по 6 марта на озере Янтыково Тюменского района. Десять команд из Тюмени, Кургана, Омска, Томска, Челябинска, Свердловской области, ХМАО и ЯНАО соревновались в ловле рыбы на мормышку со льда, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования. 40 спортсменов принимали участие в Кубке. Победители были определены по количеству баллов, которые равны весу улова.

В командном зачете первое место заняла команда «Тюменская область – 1», второе место у сборной Омской области, на третьем – оказалась команда из Томской области.

Обладателями золотой и серебряной наград в личном зачете стали тюменцы: Никита Назаров на первой позиции, Вячеслав Ермаков – на второй. Третье место у спортсмена из Курганской области Олега Ляхова.

Председатель федерации рыболовного спорта Тюменской области и главный судья соревнований Игорь Савиных рассказал, что место проведения Кубка Западной Сибири было выбрано не случайно. На озере Янтыково рыба клюет круглый год, это единственный водоем, где она не впадает в зимнюю спячку. «Здесь водится мелкий окунь и плотва. Нет такого, что поймал одну рыбу и выиграл. Нужно показать именно мастерство, продемонстрировать, как умеешь ловить, как подготовлены снасти», – отметил главный судья.