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​39% российских мужчин не собираются никого поздравлять 8 Марта

Россияне сократят траты на подарки к 8 Марта и увеличат расходы на цветы

​39% российских мужчин не собираются никого поздравлять 8 Марта
Фото: pixabay

Россияне потратят на подарки к 8 Марта в среднем на 400 рублей меньше, чем раньше, но при этом увеличат расходы на цветы на 300 рублей. Это следует из результатов опрос сервиса SuperJob, пишет РБК.

В среднем жители страны планируют потратить на покупку подарков 3,6 тыс. руб., а на покупку цветов — 3 тыс. руб. При этом мужчины потратят на подарки и цветы больше, чем женщины: 4,1 тыс. руб. против 3 тыс. руб. и 3,3 тыс. руб. против 2,4 тыс. руб. соответственно.

Самые щедрые в плане подарков - россияне в возрасте до 24 лет: они готовы потратить в среднем 4 тыс. рублей. А вот на цветы больше остальных готовы потратиться респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (3,3 тыс. руб.). Больше всего сократили праздничные расходы респонденты в возрасте от 35 до 44 лет.

В исследовании отмечается, что в стране растет доля тех, кто отказывается вручать подарки и цветы на «гендерные праздники». В 2023 году 39% мужчин не собираются никого поздравлять в Международный женский день. Среди женщин - 40%.

Самые дорогие подарки покупают в Москве, в Красноярске (в среднем по 5 тыс. руб.), в Казани (4,5 тыс.) и в Екатеринбурге (4,4 тыс.). Самые бюджетные - в Нижнем Новгороде и Перми (по 3,5 тыс. руб.).


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Сегодня в 11:27, просмотров: 372, комментариев: 0
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