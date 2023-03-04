Важнейшее изменение ПДД касается проезда по кольцам

С марта водителям надо заново учиться ездить по кольцам — благо, в Сургуте их достаточно. Изменения Правил дорожного движения коснулись проезда перекрестков с круговым движением: теперь на них будут устанавливать знаки приоритета, и именно по ним, а не по синему «круговому движению» теперь следует ориентироваться, въезжая на кольцо.

То есть если въезжать на круг с главной дороги, те, кто по нему едут, обязаны вас пропустить. И наоборот: если главной дорогой является кольцо, ждите, когда пропустят вас.

Интересно, что знак «Круговое движение» не отменяется вовсе: он продолжит действовать на перекрестках с дорогами, не имеющими приоритета друг с другом.

Важно! Сургут эти новшества не затронули: ГИБДД схемы движения на городских кольцах пока не меняло.