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​«Круговое движение» теряет силу, но Сургут этого пока не почувствует

Важнейшее изменение ПДД касается проезда по кольцам

​«Круговое движение» теряет силу, но Сургут этого пока не почувствует
Коллаж: siapress.ru

С марта водителям надо заново учиться ездить по кольцам — благо, в Сургуте их достаточно. Изменения Правил дорожного движения коснулись проезда перекрестков с круговым движением: теперь на них будут устанавливать знаки приоритета, и именно по ним, а не по синему «круговому движению» теперь следует ориентироваться, въезжая на кольцо.

То есть если въезжать на круг с главной дороги, те, кто по нему едут, обязаны вас пропустить. И наоборот: если главной дорогой является кольцо, ждите, когда пропустят вас.

Интересно, что знак «Круговое движение» не отменяется вовсе: он продолжит действовать на перекрестках с дорогами, не имеющими приоритета друг с другом.

Важно! Сургут эти новшества не затронули: ГИБДД схемы движения на городских кольцах пока не меняло.


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Сегодня в 10:32, просмотров: 403, комментариев: 0
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