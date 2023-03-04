Стабильный сигнал и мобильный интернет 4G стали доступны на нефтегазовых территориях за полярным кругом. МегаФон запустил новые базовые станции на Салмановском и Харасавэйском месторождениях на Ямале. Быстрый выход в сеть на скорости до 50 Мбит/с стал доступен сотням вахтовиков: теперь сотрудники могут оперативно решать рабочие вопросы и связываться с родными в мессенджерах и социальных сетях.

Инженеры оператора запустили сеть в диапазоне 900, 1800 и 2600 МГц. Первый обеспечивает максимальное покрытие производственных площадок и бытовых объектов, а остальные отвечают за высокую скорость передачи данных.

Салмановское (Утреннее) месторождение расположено в северо-западной части Гыданского полуострова и считается крупнейшим по величине извлекаемых запасов на данной территории. Разработка ведется в рамках проекта «Арктик СПГ 2». Харасавэйское месторождение на западном побережье полуострова Ямал является уникальным по размерам запасов газа. На этих объектах живут и работают сотни вахтовиков, для которых мобильная связь является важной частью комфортной среды – дает возможность общаться с родными и пользоваться привычными цифровыми сервисами.

Месторождения находятся за Полярным кругом, в районах с арктическим климатом, где температура окружающей среды опускается до -60 градусов. При создании инфраструктуры связи, возведении антенно-мачтовых сооружений на промыслах инженеры оператора учитывают экстремальные погодные условия, сложности логистики и рельефа.

«Мы планомерно расширяем территорию покрытия на месторождениях Ямала, чтобы обеспечить вахтовиков привычными услугами связи для решения рабочих вопросов и личного общения. С начала года новыми точками на карте покрытия стали Холмогорское, Суторминское и Вынгаяхинское месторождения. Теперь современными услугами связи могут воспользоваться нефтяники и газовики еще двух ямальских промыслов», – отмечает директор МегаФона на Ямале и в Югре Дмитрий Мелихов.

Находясь в сотнях километров от «большой земли», вахтовики продолжают активно использовать привычные онлайн-сервисы – ежедневный интернет-трафик на данных месторождениях составляет более 1 терабайта. Такой объем данных сравним с непрерывным общением по видеосвязи в мессенджере в течение почти 4 месяцев. Чаще всего сюда приезжают абоненты МегаФона из Башкирии, Оренбуржья и Самарской области.