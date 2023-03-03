16+
Логотип Сиапресс
USD  75,4592   EUR  80,0469  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В ТИУ завершился ремонт Школы инженерного резерва

В Школе инженерного резерва обновили два этажа

​В ТИУ завершился ремонт Школы инженерного резерва
Фото: admtyumen.ru

В Школе инженерного резерва Тюменского индустриального университета завершен капитальный ремонт двух этажей. Модернизированную школу торжественно открыли заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер, начальник департамента ПАО «Газпром» Елена Касьян, ректор ТИУ Вероника Ефремова и лидер самоуправления учащихся Роман Зырянов.

Ремонт учебного заведения был сделан при содействии ПАО «Газпром». В здании появились комфортные зоны отдыха для учащихся. Современным оборудованием оснастили две лаборатории, две лекционные аудитории и пять компьютерных классов.

В программе Школы инженерного резерва ТИУ, основанной в 2016 году, порядка 25 инженерно-технических направлений. Дополнительное образование здесь получают более 400 школьников с 1-го по 11-й класс.

Открывая обновленную школу, Алексей Райдер отметил: «Сегодня как никогда важно создавать творческую площадку для развития креативного инженерного мышления. В своем недавнем послании президент России Владимир Путин отметил, что мы нуждаемся в толковых, смелых, амбициозных молодых ребятах. Нарабатывая собственный технологический суверенитет, мало адаптироваться к внешним условиям и сегодняшним вызовам, важно еще и формировать собственную повестку технологического развития. Именно эта задача сегодня активно решается в Тюменской области».

Активная работа по воспитанию новых поколений инженеров проводится в Тюменской области на протяжении многих лет. Корпоративные классы крупнейших отечественных нефтегазовых компаний открыты на базе школ региона. В тюменских образовательных учреждениях создаются профильные физико-математические и химико-технологические классы, преподавание в них ведется с участием представителей реального производства. Большая часть выпускников таких классов поступают в вузы на профильные направления.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 19:05, просмотров: 56, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Меня вдохновляет сама жизнь. Нет ничего интереснее и полнее во всех проявлениях, чем жизнь» 1296
  2. «Всякая школа славна не числом, а славою своих учеников» 707
  3. ​Показатели безработицы в Тюменской области остаются на минимальных значениях 682
  4. ​Два индустриальных объекта Тюменской области присоединятся к фестивалю «Ночь заводов» 648
  5. ​Тюменское инвестиционное агентство помогает предпринимателям выходить на новые рынки 593
  6. Сургутские студенты смогут работать на станках с числовым программным управлением 497
  7. ​Эмир Кустурица не приедет на открытие «Духа огня» из-за перелома ноги 446
  8. У 256 югорчан обнаружили ковид за минувшие сутки 426
  9. Житель Нижневартовска прописал знакомых мигрантов в дачном доме 413
  10. Отстрела не будет: рысь самостоятельно покинула территорию Югорска 396
  1. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 4403
  2. ​Бремя стандарта 2620
  3. Огромная глыба льда почти насквозь пробила козырек детской поликлиники в Нижневартовске 2173
  4. Наталья Комарова попала под санкции США 2069
  5. ​Директор «Лесопаркового хозяйства» в Сургуте уходит с поста ради новой работы 2039
  6. В Сургуте в понедельник ожидается сильный снегопад 1789
  7. На любой вкус: 5 оригинальных рецептов блинов разных народов // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1768
  8. ​В Югре похолодает до -30 градусов 1741
  9. Югорчанин Сергей Устюгов завоевал «золото» на соревнованиях по лыжным гонкам 1591
  10. Югорчан призывают поставить прививку от клещевого энцефалита 1564
  1. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 7852
  2. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 7427
  3. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 4403
  4. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 4270
  5. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 4170
  6. Проверка на ценности 4091
  7. Продажа кирпичей 3508
  8. ​Все в дом! Какие госпрограммы и субсидии помогают семьям в жилищном вопросе 3493
  9. «Мы не уходим, мы просто снижаем обороты» 3393
  10. ​Наша база 3361

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика