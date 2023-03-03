В Школе инженерного резерва обновили два этажа

В Школе инженерного резерва Тюменского индустриального университета завершен капитальный ремонт двух этажей. Модернизированную школу торжественно открыли заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер, начальник департамента ПАО «Газпром» Елена Касьян, ректор ТИУ Вероника Ефремова и лидер самоуправления учащихся Роман Зырянов.

Ремонт учебного заведения был сделан при содействии ПАО «Газпром». В здании появились комфортные зоны отдыха для учащихся. Современным оборудованием оснастили две лаборатории, две лекционные аудитории и пять компьютерных классов.

В программе Школы инженерного резерва ТИУ, основанной в 2016 году, порядка 25 инженерно-технических направлений. Дополнительное образование здесь получают более 400 школьников с 1-го по 11-й класс.

Открывая обновленную школу, Алексей Райдер отметил: «Сегодня как никогда важно создавать творческую площадку для развития креативного инженерного мышления. В своем недавнем послании президент России Владимир Путин отметил, что мы нуждаемся в толковых, смелых, амбициозных молодых ребятах. Нарабатывая собственный технологический суверенитет, мало адаптироваться к внешним условиям и сегодняшним вызовам, важно еще и формировать собственную повестку технологического развития. Именно эта задача сегодня активно решается в Тюменской области».

Активная работа по воспитанию новых поколений инженеров проводится в Тюменской области на протяжении многих лет. Корпоративные классы крупнейших отечественных нефтегазовых компаний открыты на базе школ региона. В тюменских образовательных учреждениях создаются профильные физико-математические и химико-технологические классы, преподавание в них ведется с участием представителей реального производства. Большая часть выпускников таких классов поступают в вузы на профильные направления.