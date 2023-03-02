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​Два индустриальных объекта Тюменской области присоединятся к фестивалю «Ночь заводов»

В Тюмени и Тобольске летом пройдет уникальный фестиваль «Ночь заводов»

​Два индустриальных объекта Тюменской области присоединятся к фестивалю «Ночь заводов»
Фото: admtyumen.ru

1 марта были объявлены итоги конкурсного отбора проектов Всероссийского фестиваля «Ночь заводов». Два проекта из Тюменской области стали победителями: Водонапорные башни тюменского отделения Свердловских железных дорог в номинации «Завод-гигант» и Тобольский «ЗапСибНефтехим» в номинации «Завод-партнер».

Проект «Ночь заводов» реализуется Центром поддержки и развития современного искусства «ЗА АРТ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. По мнению организаторов, фестиваль, на котором индустриальные площадки открывают двери для культурных объектов, даст возможность развить туристическую привлекательность территории.

За право участвовать во всероссийском проекте боролись 90 команд со всей страны, из них отобрано 18 победителей. В августе на выбранных индустриальных объектах пройдут творческие фестивали, рассказали в пресс-службе департамента культуры Тюменской области.

На территории железнодорожных объектов СвЖД пройдет путеводный фестиваль «Проводник», организатором которого станет Тюменское агентство развития креативных индустрий. Тобольский «ЗапСибНефтехим» самостоятельно реализует проект по разработанной организаторами фестиваля концепции.


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02 марта в 22:16, просмотров: 194, комментариев: 0
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