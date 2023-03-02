Приложения банков «Тинькофф», «Уралсиб» и «Зенит» исчезли из AppStore

Приложения банков «Тинькофф», «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье» пропали из AppStore, пишет «Коммерсантъ». У «Тинькоффа» в AppStore также оказались недоступны сервисы по инвестициям, ведению бизнеса, мобильной связи и бухгалтерии для ИП.

В пресс-службе банка «Тинькофф» призвали клиентов сохранять спокойствие и заверили, что «уже скачанные приложения будут работать как обычно».

«Вы можете переводить деньги, пополнять счет и совершать другие операции. Или делать все то же самое в личном кабинете на сайте "Тинькофф"», — говорится в телеграм-канале банка.