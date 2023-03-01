Для областной больницы Ишима приобрели девять машин службы здоровья

Автопарк Областной больницы №4 Ишима пополнился девятью автомобилями Lada Largus с логотипом «Служба здоровья». Новый санитарный транспорт приобретен в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Больница обслуживает около 150 тысяч человек, поэтому автомобили «Службы здоровья» будут использовать в городе и в пяти районах юга Тюменской области. Машины предназначены для неотложных вызовов – помогают врачам и фельдшерам передвигаться по ежедневным рабочим маршрутам быстро и комфортно. Кроме того, автомобили используются для транспортировки маломобильных пациентов, доставки биоматериалов в централизованную клинико-диагностическую лабораторию областной больницы, доставки лекарств в отдаленные населенные пункты.

Напомним, что в 2022 году для Ишимской областной больницы № 4 были приобретены 46 автомобилей Lada Largus и Niva, большинство из которых закрепили за фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями, находящимися в отдаленных территориях. За прошлый год машины «Службы здоровья» совершили около 150 тысяч выездов.