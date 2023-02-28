В микрорайоне Березняковский возведут школу на 1 100 мест

В микрорайоне Березняковский в Тюмени возведут школу на 1 100 мест. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Долгожданная новость! Только что подписал распоряжение о выделении средств на строительство школы на 1 100 мест в микрорайоне Березняковский в Тюмени. Обещал решить этот вопрос на одной из своих «Прямых линий». Тогда же поручил заняться проектом. Государственная экспертиза пройдена. Несмотря на сложный бюджет, деньги нашли. Школа в Березняках будет!», – написал губернатор в соцсетях.

Напомним, что в микрорайоне Мелиораторов возведут новую школу на 1101 место в 2024 году. В регионе возводятся и другие образовательные объекты. Так, школу в микрорайоне Ямальский-2 планируют сдать к 1 сентября.

В январе 2023 Александр Моор посетил среднюю школу № 56, которая начала работу в жилом массиве Ново-Патрушево в областной столице. На встрече с педагогами и учениками Александр Моор отметил: новые современные школы должны становиться центрами притяжения и активности не только для учеников и их семей, но и для всех, кто живет по соседству.

Также в регионе продолжается реализация регионального проекта «Модернизация школьных систем образования», которая предусматривает капитальный ремонт и оснащение общеобразовательных организаций.