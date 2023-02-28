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​Тюменский инвестиционный акселератор выходит на новый уровень

Обучающий этап акселератора прошли все муниципалитеты Тюменской области

​Тюменский инвестиционный акселератор выходит на новый уровень
Фото: vk.com/tmninvest

Муниципальный инвестиционный акселератор переформатируют в Тюменской области из образовательного проекта в постоянную управленческую практику. Такое поручение дал губернатор региона Александр Моор, рассказал директор областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков.

«Через обучающий этап акселератора прошли все муниципалитеты региона. Тюменская область в этом плане – первопроходец. Команды органов местного самоуправления учились работать с предпринимательским сообществом, искать и привлекать инвесторов, сопровождать инвестиционные проекты. Важнейшим результатом акселератора стало формирование в городах и районах области работоспособных инвестиционных проектных групп. Теперь их участники при поддержке областного правительства и региональных институтов развития должны эффективно использовать полученные знания в каждодневной работе», – отметил Антон Машуков.

Результаты муниципального инвестиционного акселератора – около пятидесяти идей, направленных на развитие экономики в муниципалитетах. Их реализация позволит привлечь более 25 миллиардов рублей инвестиций и создать почти 2 тысячи 900 рабочих мест. Часть проектов уже воплощается в жизнь.

«Акселератор показал, что наиболее перспективными для муниципалитетов являются инвестпроекты в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм и досуг, оказание бытовых услуг. Реализовать их помогает новая программа «Акселерация», по которой Фонд микрофинансирования Тюменской области предоставляет малому и среднему бизнесу займы на срок до трех лет с процентной ставкой от 7,5 процента. Уже профинансировано 57 проектов на общую сумму свыше 103 миллионов рублей», – добавил директор департамента.


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Сегодня в 19:26, просмотров: 93, комментариев: 0
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