В Тюмени начинается прием заявок на детский весенний турнир GameDev станции по разработке игр и 3D-моделированию. Этот конкурс проводится Центром робототехники и АСУ Тюменской области при поддержке областного департамента информатизации в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Участвовать в конкурсе может любой желающий старше 11 лет проживающий в РФ. Турнир проводится в онлайн-формате по двум номинациям: «Разработка компьютерных игр» и «3D-моделирование для компьютерных игр». Зарегистрироваться на него можно до 10 марта, а далее участники получат техническое задание.

Работать над заданием в направлении «Разработка компьютерных игр» можно индивидуально или группой из двух человек. Необходимо будет предоставить архивы с исходными файлами проекта и файлами готовой игры, текстовый файл с кратким описанием проекта, информацией о команде и презентацию проекта.

Участвовать в номинации «3D-моделирование для компьютерных игр» можно только индивидуально. Для этого необходимо отправить изображение созданной модели в разных позах, скриншот модели в редакторе и 3D-модель в формате fxb, обязательно прислать краткое описание проекта, команды и презентацию.

Защита проектов пройдет в очном формате 18 марта и 1 апреля. Участники смогут присутствовать лично или онлайн, подключившись по конференц-связи.