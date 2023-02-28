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​Тюменская ТПП пополнилась предприятиями АПК

Тюменские аграрии смогут представить продукцию в Иране

​Тюменская ТПП пополнилась предприятиями АПК
Фото: vk.com/club169100605

Союз «Торгово-промышленная палата Тюменской области» объединял более 30 предприятий агропромышленного комплекса. В конце февраля в бизнес-сообщество вступили еще восемь организаций.

Новыми членами Торгово-промышленной палаты стали: ООО «Свинокомплекс «Тюменский», ООО «Техно-Центр», ООО Комбинат мясных полуфабрикатов «Мясная сказка», ООО «Регионмед», Тюменский научный центр Сибирского отделения РАН, ИП Провоторова Екатерина Андреевна, ИП Запащикова Светлана Евгеньевна, ИП Гаврилова Светлана Фёдоровна.

В департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области отмечают, что для предприятий открываются большие возможности, так как создается Комитет по развитию АПК. Данное экспертное сообщество позволит объединить усилия бизнеса, власти и общества по решению различных вопросов развития сельского хозяйства. Комитет будет способствовать получению опыта по таким актуальным направлениям, как новые технологии и ИТ в АПК, импортозамещение, наука и АПК, инициативы других регионов, перспективные сорта и т.д.

Кроме того, участники могут стать членами бизнес-миссий в зарубежные страны или включить свою продукцию в дегустационные павильоны Российского экспортного центра. Это позволит представить компанию потенциальным покупателям за рубежом и наладить бизнес-контакты.

Как сообщает Торгово-промышленная палата, предприятия Тюменской области с 4 по 7 марта приглашают принять участие в бизнес-миссии в Иран. В ближайшие месяцы состоятся бизнес-миссии в Индию (19-24 марта), Узбекистан (24-26 апреля), а также планируются поездки в ОАЭ, Турцию, Таджикистан и Казахстан.


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Сегодня в 18:49, просмотров: 122, комментариев: 0
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