Неравнодушная тюменка помогла потерявшей память бабушке

Жительница Тюмени встретила на улице пенсионерку, которая потеряла память и заблудилась. Бабушка не могла назвать ни свое имя, ни адрес проживания. Неравнодушная горожанка обратилась за помощью в соцсети в попытке найти близких пропавшей. Об этом сообщает NEFT.

«Я встретила ее по улице Широтной. Сидела возле какого-то жилого дома. После расспросов поняла, что женщина не помнит ни имени, ни где находится ее дом. Сидела на скамейке и просила помощи», —рассказала спасительница пенсионерки.

После объявления о пропаже в соцсетях стало понятно, что пожилую женщину знают многие горожане. Пенсионерка живет в микрорайоне Войновка, пропадает не первый раз, заставляя переживать родственников.

На данный момент бабушка вернулась домой к своим близким.