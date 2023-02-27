IV Всероссийский фестиваль детско-юношеских любительских театров «Малая сцена» состоится 23-26 марта

Десять лучших творческих работ будут представлены на V Всероссийском фестивале детско-юношеских любительских театров «Малая сцена». Событие состоится в Тюмени 23-26 марта. Организаторами выступают молодежный театр «УЮТ» и театральный центр «РяДом» при поддержке департамента культуры Тюменской области и Фонда культурных инициатив.

Всего на фестиваль было подано 45 заявок. В Тюмени монологи, музыкальные спектакли, сказки, спектакли-шутки, литературно-музыкальные композиции привезут коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Омска, Краснодара и не только.

«Особенность фестиваля в том, что он посвящен именно современному театру – в программу включены работы, которые «общаются» с подростком на понятном доступном ему языке. В репертуаре – документальные спектакли, про спектакли по современной драматургии, прозе и даже классика, но адаптированная, нашедшая способ быть понятной подростку», – рассказали в департаменте культуры региона.

Директор фестиваля «Малая сцена» Светлана Ханжина отметила, что уровень подростковых театров растет: «Это радует, потому что фестиваль задумывался как раз с такой мечтой – вовлечь подростков в театральную деятельность, создать для них среду, в которой можно реализоваться и проявить себя не только в родном городе, но и за его пределами. Приятно, что именно Тюмень становится местом объединения такого количества творческой молодежи».