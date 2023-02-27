В 2024 году в Тюмени планируют открыть домостроительный комбинат

В 2024 году в Тюмени планируют открыть современный домостроительный комбинат, который позволит возводить дома с меньшей себестоимостью. Инвестиционный проект реализует группа компаний «ТИС». Общий объем инвестиций в проект превысит 2,2 миллиарда рублей. Новые рабочие места смогут получить 470 жителей областной столицы.

«Группа компаний «ТИС» из года в год входит в топ-10 крупных тюменских застройщиков. Она уже реализовала 17 проектов в сфере городского и загородного жилищного строительства, а также возведения объектов коммерческой недвижимости. Количество сданных квадратных метров приближается к одному миллиону», – рассказал директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков на заседании президиума регионального правительства.

Решением правительства Тюменской области данному инвестиционному проекту присвоен статус масштабного.

«Цель инвестиционного проекта заключается в создании производства многоквартирных жилых домов с меньшей себестоимостью и более высокой скоростью производства строительных работ», – отметили в пресс-службе губернатора Тюменской области.