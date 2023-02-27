В Тюменской области будут опираться на внутренних инвесторов

В 2023 году объем инвестиций в основной капитал Тюменской области должен превысить 300 миллиардов рублей. Такого результата ждут от реализации региональной программы «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности», рассказал директор областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков.

При этом опираться в регионе и сейчас, и в перспективе планируют на внутренних инвесторов. Именно такую задачу поставил губернатор Тюменской области Александр Моор.

– Экономика без инвестиций не работает. Деньги, вложенные в создание новых и развитие действующих производств, не повисают в воздухе – они трансформируются в дополнительные рабочие места и налоги. Чтобы экономика нормально функционировала, объем инвестиций должен составлять не менее 25 процентов от валового продукта той или иной территории. Если меньше – развитие замедляется. Следовательно, наша программа-минимум – поддерживать хотя бы такой уровень. Триста миллиардов рублей инвестиций на 2023 год – не исторический максимум для нашего региона. Сегодня это вполне реальный плановый показатель, который обеспечит дальнейшее развитие экономики. И мы способны его достичь, ориентируясь, главным образом, на внутреннего инвестора, – объяснил Антон Машуков.

Директор департамента подчеркнул, что региональные меры господдержки бизнеса доступны для любого инвестора:

– Но опыт показывает, что привлечение инвестиций со стороны требует гораздо больших расходов и организационных усилий. Ведь предпринимателю из другого региона России или из-за рубежа нужно сначала объяснить, чем привлекательна Тюменская область и почему в нее выгодно вкладывать деньги. Нашему тюменскому инвестору такие объяснения не нужны. Ему в первую очередь требуются внимание, уважение и признание. Именно поэтому мы совместно с предпринимательским сообществом и при активной поддержке нашего губернатора Александра Моора реализуем такие проекты, как «Капитаны бизнеса» и муниципальный инвестиционный акселератор. Они направлены на повышение инвестиционной активности малого и среднего бизнеса, работающего в муниципалитетах региона.