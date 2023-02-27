Ограничения против COVID-19 в Тюменской области действуют до конца марта

В понедельник, 27 февраля, на заседании регионального оперативного штаба принято решение о продлении режима повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 в Тюменской области до конца марта.

Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлия Распопова отметила, что в регионе наблюдается нарастание количество зараженных.

«В течение шести недель в регионе отмечалось нарастание количества заболевших новой коронавирусной инфекцией и соответственно ухудшение эпидемиологической ситуации. За последнюю восьмую неделю, с 20 по 26 февраля, в связи с праздничными днями и разобщением коллективов зарегистрировано небольшое снижение заболеваемости», – пояснила специалист.

Более чем у 91 процента пациентов болезнь протекает в легкой форме. Однако недельный показатель заболеваемости COVID-19 в регионе составил 137 на 100 тысяч населения – это выше, чем в среднем по стране.

Система здравоохранения работает с ковид-больными в плановом режиме. Директор областного департамента здравоохранения Наталья Логинова сообщила, что для госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией в регионе развернуто 55 коек.