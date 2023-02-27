В Ялуторовске близится к завершению строительство путепровода

Во время рабочей поездки в Ялуторовск губернатор Тюменской области Александр Моор побывал на стройплощадке путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль.

Жители Ялуторовска, разделенного Транссибирской магистралью на две части, очень ждут новый путепровод. Он обеспечит непрерывное движение транспорта через железнодорожные пути.

Глава региона отметил: «В рамках полномочий, которые дал регионам президент России Владимир Путин, мы в прошлом году оперативно приняли все необходимые решения и профинансировали строительство в полном объеме. Поэтому проблем из-за роста цен на стройматериалы не было».

Строительство путепровода в городе близится к завершению. Выполнены работы по сооружению путепровода с устройством 15 опор, металлических лестничных сходов и подпорных стен. Продолжается перенос сетей электроснабжения и связи, частично сделано переустройство сетей водоснабжения и водоотведения, на 100 процентов завершен перенос газопровода.

«Наши мостостроители работают быстрее графика. По контракту строительство путепровода должно быть закончено в сентябре, но, скорее всего, объект будет полностью готов уже в июне. Может быть, мы его откроем на День города. Это будет хороший подарок ялуторовчанам», – цитирует Александра Моора пресс-служба главы региона.