Большинство россиян отказались от финансовой помощи другим в прошлом году

В 2022 году большинство россиян (46%) практически ни разу не сделали пожертвования ни в каком виде. Треть (35%) делали это редко, 7% – только однажды. Регулярно жертвует деньги в той или иной форме только каждый десятый житель страны (12%). Это следует из результатов опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики (ВШЭ), пишут «Ведомости».

Из числа тех, кто жертвовал деньги, лишь 10% делали это с помощью каких-либо организаций, в том числе благотворительных. Чаще всего участники опроса помогали другим неформально. В частности, каждый второй (48%) подавал милостыню, 32% передавали деньги лично в руки нуждающемуся, а каждый десятый (10%) – через родных и близких. Методы помощи через интернет и sms также не пользуются спросом у россиян - они получили 8% и 9% голосов.

Регулярно перечисляют деньги с зарплаты меньше 1% российских граждан (0,4%).