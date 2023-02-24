Единый контакт-центр Социального фонда России начал работу

С февраля ответы на вопросы по пенсиям, социальным выплатам и прочим проблемам можно услышать по телефону: Социальный фонд России, в который, напомним, вошел и ПФР (siapress.ru сообщал об этом в начале года), запустил единый контакт-центр с номером 8-800-1-00000-1.

«Операторы центра предоставляют гражданам консультации по всем вопросам и услугам, связанным с социальной поддержкой, включая получение сертификата на материнский капитал, единое пособие, оформление инвалидности или путевки в санаторий, уточнение статуса поданного заявления и многое другое», — говорится в сообщении пресс-службы СФР. При этом звонки принимает виртуальный ассистент: искусственный интеллект способен ответить на самые популярные вопросы, если же нужна более детальная информация, он переключит на сотрудника центра.