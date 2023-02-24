Основатель одной из нефтегазовых компаний, работающей в Югре, найден мертвым

Еще одна смерть в нефтегазе: в Москве в доме на Рублевке найдено тело основателя компании Urals Energy N.V. Вячеслава Ровнейко. Как передает «МК», спасти 59-летнего мужчину не удалось. При этом врачи, прибывшие по вызову, не обнаружили на теле бизнесмена следов насильственной смерти.

Компания Urals Energy N.V. была основана Ровнейко совместно с зятем экс-президента РФ Бориса Ельцина Леонидом Дьяченко. Она работает в том числе и в Югре.

Отметим, что за последний год это уже восьмая смерть топ-менеджера предприятия нефтегазовой сферы.