Санкции Австралии в отношении России расширены

В расширенный список санкций, который сегодня опубликовало Минобороны Австралии, попали губернаторы Тюменской области и ЯНАО: Александр Моор и Дмитрий Артюхов оказались в компании с 90 физлицами и сорока юрлицами, передает «Коммерсантъ». По соседству — патриарх Кирилл, глава Первого канала Константин Эрнст, бизнес-омбудсмен Борис Титов и другие официальные лица. Среди юридических лиц — концерн «Калашников», ПАО «Туполев», радио Sputnik.

Напомним, это не первые санкции страны: в 2022-м Австралия ввела ограничения против 75 депутатов Госдумы, в течение года санкционные списки расширялись. Для Моора и Артюхова попадание в подобные списки не первое: в декабре прошлого года они попали под санкции, введенные США.