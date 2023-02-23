Четыре организации Тюменской области стали призерами всероссийского конкурса

Правительство Российской Федерации наградило победителей всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» по итогам деятельности в 2021 году. Четыре тюменских организации были названы призерами в различных номинациях, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Призерами всероссийского конкурса стали – филиал АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети, «Образовательный центр "Гелиос"», Тюменский индустриальный университет и детский сад № 36 города Тюмени.

За внимание к социальным аспектам жизни трудовых коллективов победителей поблагодарила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Она также отметила Тюменскую область в числе регионов с наибольшим количеством наград.

В конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» принимают участие лучшие работодатели, которые представляют проекты, направленные на решение социальных задач, таких как развитие корпоративной культуры, сохранение здоровья работников, установление дополнительных социальных гарантий и компенсаций. Всероссийский конкурс проводится Министерством труда и социальной защиты РФ с 2000 года, и тюменские организации ежегодно отмечаются наградами.