Чемпионат области по автомобильному спорту прошел в Тюмени

Завершился чемпионат Тюменской области по автомобильному спорту. В нем участвовали 34 спортсмена из Тюмени, Ишима и Ярковского района, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования. Соревнования проходили в четыре этапа – по два в январе и в феврале. Гонщики боролись в пяти квалификациях: 1400, 1600, 2000, «Свободный» и «Абсолют».

По словам вице-президента Тюменской региональной федерации автомобильного спорта Елены Ивановой, на чемпионате у спортсменов была возможность не только испытать свои силы и возможности автомобиля, но и получить спортивный разряд. Так, например, самый юный участник соревнований семнадцатилетний Ярослав Евсеев, заняв по итогам всех этапов четвертое место в дисциплине 1400, получил первый юношеский спортивный разряд.

Победителями по результатам четырех этапов чемпионата стали: в дисциплине 1400 – Помыткин Михаил; в дисциплине 1600 – Трифонов Никита; в дисциплинах 2000 и «Абсолют» – Худатов Руслан; в дисциплине «Свободный» – Кузнецов Денис.

Чемпионом в командном зачете, заработав 108 очков, стала сборная VIPro-Serviсe. Серебро у команды Ext_drive72 со 105 баллами. Бронзовым призером стал клуб «Глушитель», набравший 99 баллов.